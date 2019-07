Vader en moeder vechten vaccinatie dochtertje (2) uit via de rechter

Een gescheiden vader en moeder zijn in een lange rechtszaak verwikkeld omdat ze ruziën over de vaccinatie van hun 2-jarige dochtertje. De vader wil het meisje wel laten vaccineren, de moeder absoluut niet. De rechtbank in Den Bosch geeft de vader gelijk, maar de moeder onderneemt nog altijd geen actie.



De moeder wil haar dochtertje niet laten inenten omdat ze zegt dat zij 'gezond is'. Ook is ze bang voor bijwerkingen en heeft ze veel stress als haar kindje moet worden gevaccineerd.



De vader is het daar niet mee eens en wil zijn dochter wél laten vaccineren. Om druk uit te oefenen op de vrouw, stapte hij naar de rechter. De rechtbank gaf de man vorig jaar augustus al gelijk. Volgens de rechter is het in het belang van het kind om te worden gevaccineerd zoals de overheid dat voorschrijft. Ook baseerde de rechter zich op een eerdere soortgelijke uitspraak.



Ondanks de uitspraak ondernam de moeder geen actie en werd het meisje van 2 jaar niet gevaccineerd. De vader legde zich daar niet bij neer en stapte opnieuw naar de rechter in de hoop dat de vrouw een dwangsom zou kunnen krijgen voor elke dag dat ze weigerde de prikken te halen. Dat ging de rechter te ver, omdat de vader niet genoeg kon bewijzen dat zo'n dwangsom nodig is.



Nu buigt het gerechtshof in Den Bosch zich over de kwestie. Dat het meisje de prikken uit het Rijksvaccinatieprogramma mag krijgen, is al door de rechtbank beslist en staat dus vast. In theorie kan de vader zijn dochter zelf laten vaccineren.



Maar dat blijkt in de praktijk niet mogelijk, omdat hij zijn dochter niet zonder begeleiding kan zien. Het hof buigt zich nu alleen over de praktische uitvoering van de vaccinatie. Tijdens een mondelinge behandeling gaat het hof met de ouders en een deskundige hierover in overleg.



Omdat de zaak nog loopt, wil de advocaat van de moeder verder niet op de zaak ingaan. Wel bevestigt ze het verhaal. De advocaat van de vader is niet bereikbaar voor commentaar. Intussen is het meisje, dat binnenkort 3 wordt, nog altijd niet gevaccineerd.

Reacties

Dit is gewoon belachelijk. Bepaalde vaccinaties had ze al moeten hebben. Dit is gewoon bureaucratie ten top. Ze moet ze krijgen, maar inplaats van een dwangsom wel advocaatkosten betalen

Waarom verbaast het me niet dat deze twee gescheiden zijn?

En het feit dat de vader de dochter niet zonder begeleiding mag zien, geeft me sterk te denken.

Volgens mij probeert hij vooral ruzie te zoeken en problemen te maken. Arme moeder.

En och, het kind zal niet meteen gevaar lopen, er zijn wel meer kinderen niet ingeënt, da's zeker geen ramp. De kans dat ze wat ernstigs krijgt is relatief klein, vooral als de moeder goed voor haar kind zorgt - en het feit dat ze over het vraagstuk inenten nadenkt lijkt daarop te wijzen..

