Canadees legt 750.000 euro neer voor zeldzame sneakercollectie

Een Canadese zakenman heeft op een veiling voor ruim 750.000 euro aan zeldzame sneakers gekocht.



Met zijn bod kreeg investeerder Miles Nadal met een klap van de hamer 99 van de 100 paar uit een collectie in handen. Volgens veilinghuis Sotheby's behoren de Nike-, Adidas-, en Air Jordan-schoenen tot de zeldzaamste schoenen ooit gemaakt door de merken.



In de collectie zitten speciale edities van sneakers, zoals een van de vijf Air Jordan-paren die zijn gemaakt toen honkbalicoon Derek Jeter van topclub New York Yankees met pensioen ging in 2017.



Ook bezit Nadal nu 1 van de 86 paar van de bijzondere, zelfstrikkende schoenen die Nike in 2016 op de markt bracht als saluut aan de populaire sciencefictionfilm Back to the Future II uit 1989.



Het enige sneakerpaar uit de collectie dat Nadal niet in bezit kreeg met zijn megabod, was de fameuze Nike 'Moon Shoe' uit 1972. Nike-oprichter Bill Bowerman liet zich voor de zool van de schoen, die hij ontwierp voor hardloopwedstrijden in aanloop naar de Olympische Spelen van 1972, inspireren door het wafelijzer van zijn vrouw.



Het paar moet minimaal 100.000 euro opbrengen. Nadal is van plan zijn nieuwe sneakercollectie tentoon te stellen in zijn museum in Toronto.



Reacties

20-07-2019 19:12:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.575

OTindex: 70.734

wie het breed heeft laat het breed hangen

20-07-2019 19:28:53 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.941

OTindex: 31.659

Quote:

Nadal is van plan zijn nieuwe sneakercollectie tentoon te stellen in zijn museum in Toronto.

of men daarvoor in de rij zal staan of men daarvoor in de rij zal staan

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: