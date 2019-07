Baby valt van 5e verdieping gebouw, maar overleeft: wordt opgevangen door waslijn

Een baby die zeker een beschermengel heeft, viel van de 5e verdieping van een flat, maar heeft wonderlijk de val overleefd, omdat hij terechtkwam op een waslijn.De 11 maanden oude baby was uit een open kraam gekropen in Lutsk, Oekraïne toen zijn moeder bezig was met het vaat.De jongen Demyan viel op een waslijn met een metalen frame die heeft voorkomen dat de baby verder naar beneden viel.“Ik keerde mij even om en hij was uit het raam geklommen,” zegt zijn moeder Yulia Rogak, 21.“Ik keek uit het raam en zag hem daar hangen. Ik gilde het uit.”Een vrouw die poezen aan het voeren waren, keek uit een raam en begon ook te gillen.Het gegil van de twee vrouwen alarmeerden twee voorbijgangers die zich naar boven spoedden om de jongen te redden. Hun poging lukte en kon de baby met zijn moeder worden herenigd.