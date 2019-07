Bizarre pech: Nederlandse vrouw invalide door kattenbeet

Een kattenbeet lijkt zo onschuldig, maar het kan grote gevolgen hebben. Een vrouw uit de Randstad kan één van haar vingers nooit meer normaal gebruiken nadat de kat van haar buurvrouw in haar hand beet. Na jaren krijgt ze daar nu eindelijk een flinke schadevergoeding voor.



Het was maar een klein gaatje in de vinger van de vrouw, toen de kat haar onverwacht beet. Toen de wond ging ontsteken moest het slachtoffer twee dagen in het ziekenhuis opgenomen worden.



Uiteindelijk bleek dat ze haar vinger door de beet nooit meer normaal zal kunnen gebruiken. De vrouw werd daardoor voor drie procent invalide verklaard.



Jaren na het voorval heeft de vrouw nu na een claim van letselschadebureau JBL&G een schadevergoeding van 20.000 euro gehad. Tienduizend euro daarvan is bestempeld als smartengeld, de andere helft als materiële schadevergoeding.



Vijf jaar geleden was al geprobeerd de zaak af te kopen voor 2500 euro, maar dat weigerde het slachtoffer, die anoniem wil blijven. De vrouw heeft nu dus het achtvoudige bedrag toegezegd gekregen.



Het is volgens het letselschadebureau zeldzaam dat ernstig letsel door katten wordt toegebracht. "Soms loopt een fietser verwondingen op bij een aanvaring met een kat, maar daar houdt het doorgaans wel bij op."



Dat is een ander verhaal als het om hondenbeten gaat. Die komen zo vaak voor, dat ze zelfs een aparte categorie zijn bij letselschadebureaus.

Reacties

20-07-2019 11:12:17 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 616

OTindex: 41

Tja, dat is dan weer niet voor de poes.

20-07-2019 11:51:28 Beereekhoorn

Erelid



WMRindex: 1.019

OTindex: 2.951

dat is wel goed gekomen Maar had ze het wondje dan wel goed behandeld? Mijn eigen poezieman had me een keer in paniek (oudejaarsavond) gebeten en heb toen het goed ontsmet en langs de dokter gegaan die ook nog een handeling heeft toegepast en mij diverse malen heeft gezegd te laten controlerendat is wel goed gekomen

20-07-2019 11:57:11 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 616

OTindex: 41

@Beereekhoorn : ben ooit in een vinger (volgens mij de linkerhand-pink) diep gekrast door mijn poes in 2002. Maakte er in eerste instantie niet veel van, totdat er later die vinger geregeld in 'slaap' zou vallen. Dwz voelde ongevoelig en kon bepaalde dingen niet voelen tijdens het aanraken. Zenuwschade dus. Gelukkig is het nu grotendeels genezen, iig wei ig last meer van. Hoop ik.

20-07-2019 12:14:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.561

OTindex: 70.721

ik vraag me hetzelfde af als @Beereekhoorn : was het geheel de schuld van de kat, of heeft ze zelf niet goed voor de wond gezorgd? Hoe dat ook zij, het geld heeft ze binnen, en haar vinger is invalide

