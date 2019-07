4-jarige jongen beweert dat hij de reïncarnatie is van prinses Diana

De Australische tv-presentator David Campbell zegt dat zijn zoon al twee jaar beweert dat hij de reïncarnatie is van prinses Diana.De 45-jarige vader van drie kinderen, schreef over het verhaal van zijn 4-jarige zoon in een column in Stellar Magazine. Campbell beschrijft het verhaal als het raarste dat hij ooit heeft geschreven.Hij start door aan te geven dat zijn jongste zoon twee jaar geleden voor het eerst begon te praten over de befaamde prinses toen hij een foto van haar zag: “kijk, dit ben ik toen ik een prinses was.”“Aan een vriend van ons die in Schotland woont, vertelde mijn zoon dat hij daar een kasteel had bezocht. Hij beschreef precies hoe het kasteel eruit zag en hoe het heette. Hoe weet hij dat, ” vraagt de vader zich af.De laatste opmerking van de jongen was het meest schokkend en bizar toen hij begon te praten over de dag van het overlijden van prinses Diana.“Lisa toonde hem een andere foto van Diana”, vervolgt David. “Billy zei: ‘Hier ben ik weer. Op een dag kwamen de sirenes en toen was ik geen prinses meer.”Prinses Diana was tussen 1981 and 1996 getrouwd met prins Charles. Het koppel kreeg twee zonen.Ze kwam op 31 augustus 1997 om bij een auto-ongeluk in Parijs.