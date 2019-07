Jaloerse echtgenoot zet schaar in liefdesrivaal en maakt penis zoek

Een jaloerse echtgenoot in de Amerikaanse staat Florida heeft, dreigend met een pistool, de schaar in de penis van zijn vrouws minnaar gezet. Alsof die vernedering niet genoeg was, ging Alex Bonilla er ook nog eens met de plasser vandoor.



De 49-jarige Bonilla betrapte zijn eega in mei met de buurman. Of hij sindsdien op wraak heeft zitten broeden, is niet zeker. Feit is dat de bedrogen Floridiaan zondag genadeloos toesloeg. Hij brak in de camper van zijn rivaal in en bond de man, onder bedreiging van een pistool, vast op een stoel. Daarna knipte hij met een schaar ‘s mans penis af en ging ermee vandoor.



De politie in de plaats Bell, die aanvankelijk een melding ontving van een steekpartij, trof bij aankomst de ontmande bewoner aan. De knipgrage Bonilla werd uren later aangehouden, maar van de geroofde jongeheer geen spoor. ,,We hebben geen idee wat hij ermee heeft gedaan’’, zegt de politie tegen lokale media.



Het valt niet hard te maken, maar het vermoeden is dat Bonilla de piemel wegwerkte om te voorkomen dat het geslachtsdeel weer kan worden aangehecht. Hem wacht nu een hele reeks aanklachten, waaronder voor inbraak, vrijheidsberoving en geweldpleging. Het slachtoffer wordt verpleegd in een ziekenhuis.

