Onbekende draait wielen los van auto's in Limburg

Automobilisten in Zuid-Limburg opgelet: één of meer onbekende daders hebben in de regio Heerlen en Kerkrade de moeren van wielen losgedraaid. Dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden, waarschuwt de politie.



Zowel een wijkagent in Kerkrade als in Heerlen maakt hier melding van. In Heerlen gaat het om de wijk Heerlerbaan, in Kerkrade gaat het om Eygelshoven.



"Er is kennelijk iemand in de wijk actief die er genoegen in schept om een levensgevaarlijke situatie te creëren door wielmoeren los te draaien en de wielen te laten zitten alsof er niets aan de hand is", schreef de agent in Heerlen vorige week op Facebook.



De agent uit Kerkrade, Ton Meijs, waarschuwt vandaag ook iedereen in de buurt van Waubacherveld, 'met name Eisenhowerstraat en omgeving', alert te zijn. Ook daar zijn gevallen bekend. "Dat losgedraaide moeren kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties, daar hoeven we geen discussie over te voeren."



Een van de gedupeerden laat via Facebook weten dat het haar ook was overkomen, een paar weken geleden, in de wijk Eygelshoven. "Kwam er pas achter toen ik op de snelweg richting Maastricht reed."



Mogelijk zijn ook de wielmoeren van auto's in Landgraaf losgedraaid.

Reacties

19-07-2019 15:31:49 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 597

OTindex: 41

Wat een gestoorde mensen lopen er rond.

