19-07-2019 11:36:16

Een Russische vrouw heeft een wild feestje in Sint Petersburg niet overleefd. Ze viel van negen hoog te pletter van een flat toen ze met een man seks had op de vensterbank.

volgens mij zijn de feesten hier in het stadje bij het meertje gezelliger, al zijn die in vergelijking meestal wel braveschapig