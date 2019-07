Braziliaanse politie pakt vader en zoon op voor bouwen van nep-sportwagens

In Braziliƫ is een fabriek ontdekt waar nep-Ferrari's en nep-Lamborghini's werden gemaakt. Er stonden acht replica's van de twee Italiaanse sportwagenmerken klaar om afgemonteerd te worden. De eigenaren van de fabriek, een vader en zoon, zijn opgepakt.De twee mannen boden de auto's op sociale media aan voor 40.000 tot 55.000 euro. Dat is een schijntje van de prijs die voor een echte Ferrari of Lamborghini betaald moet worden.Onderzocht wordt nog hoeveel wagens door de mannen zijn verkocht. De politie probeert klanten van de vader en zoon te achterhalen.Ferrari en Lamborghini hadden zelf bij de Braziliaanse politie aan de bel getrokken toen ze erachter kwamen dat hun auto's werden nagemaakt. Daarop volgde een inval in de fabriek in de deelstaat Santa Catarina.