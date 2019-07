Kat Buddy zit vast onder motorkap in Groningen en laat zich niet makkelijk bevrijden

Een kat heeft dinsdagmiddag een tijd lang onder de motorkap van een geparkeerde auto aan de Davidstraat in Groningen vastgezeten.De eigenaresse van de kat Buddy, vertelt dat zij gemiauw onder een auto hoorde, toen ze de viervoeter aan het zoeken was. Zij riep de hulp in van de brandweer om het dier uit de benarde positie te bevrijden en dat kon uiteindelijk toen de eigenaar van de auto was achterhaald.Bij het openen van de motorkap bleek dat de kat niet zomaar te bevrijden was; enkele delen van het motorblok werden tijdelijk verwijderd om het dier uit de auto te halen.Of Buddy iets aan het avontuur heeft overgehouden, is onbekend.