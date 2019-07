This little tree needs a friend... there!





De schilderijen bleken gewoon in dozen in een opslag te liggen. Ze zijn niet te koop, tot teleurstelling van de NYT-redacteur die op onderzoek ging en er een mini-documentaire over maakte.



'Het blijft Waterlooplein-kitsch', zegt kunstkenner Willem Baars, 'maar als je nu in de 40 bent en je hebt zo'n 20 jaar geleden naar Bob Ross gekeken op tv, dan moet je wel fan zijn'.



Hoe dan ook: de schilderijen van Bob Ross zijn binnenkort te bewonderen in het prestigieuze Smithsonian-museum in Washington.

17-07-2019 21:10:44 Mamsie

Ja, prachtig vond ik het. Al die hilarische uitspraken waren mooier dan de schilderijtjes.

Toch vraag ik me af hoeveel mensen hij met veel plezier aan het schilderen heeft gekregen. En een leuke hobby gegeven heeft.

