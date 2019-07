Na 71 jaar huwelijk sterft Amerikaans echtpaar op dezelfde dag

'Tot de dood ons scheidt'. Zo ver lieten Herbert Delaigle en zijn vrouw Frances het niet komen. Na een huwelijk van 71 jaar, stierven ze op dezelfde dag.Herbert overleed afgelopen vrijdagochtend om 2.20 uur. Twaalf uur later, om 14.20 uur 's middags blies Frances haar laatste adem uit. Dat meldt de lokale zender WRDW.Die zender kent het echtpaar. Vorig jaar juni, toen het stel 70 jaar huwelijk vierde, zocht WRDW ze op. Herbert en Frances leerden elkaar kennen in een café, toen ze 16 en 22 waren.Dat hun huwelijk er kwam, was een klein wonder. Frances zei meteen 'ja', toen ze werd gevraagd, maar Herbert kwam een uur te laat op zijn eigen bruiloft. De predikant wilde hen daarom niet meer trouwen. Gelukkig wisten ze hem uiteindelijk over te halen.De familie van het echtpaar noemt het leven van de twee een 'bijzonder liefdesverhaal'. "Het is prachtig hoe ze 71 jaar samen waren, en nu samen in de hemel zijn."