Colombiaan smokkelt halve kilo cocaïne ... onder pruik

Een drugssmokkelaar is op de luchthaven van Barcelona van een kale reis teruggekomen nadat hij geklist werd met een halve kilo cocaïne. Was de Colomb

Goh! Terwijl het toch écht héél goed was verborgen!

Als hij nou een pet had opgezet, kon hij het misschien onder de pet houden.

En hij kon natuurlijk nog zeggen dat hij erg last van roos had......