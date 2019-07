Vegetarische Burger King-fans woedend, vleesloze Halloumi-burger wordt ondergedompeld in vlees.

De vegetarische burger die het bedrijf op het menu heeft gezet in Engeland, bevat volgens verschillende klanten wel degelijk sporen van vlees.



Het gaat om een nieuwe variant met halloumi-kaas Het is een broodje met sla, uien, tomaten, mayonaise en een plak kaas uit de frituur.



Vage terriërs ontdekten al snel dat het stuk halloumi in dezelfde olie als het vlees en de vis belandt, en uiten nu hun ongenoegen op sociale media. „Dit is zeer misleidend”, klinkt het op Twitter. Of ook: „Maak dit veel duidelijker, Burger King.”

Reacties

18-07-2019 23:03:49 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 576

OTindex: 41

"Vage terriërs ontdekten"... ?



Wat? Speur ik een scheldwoordje uit de altijd zo brave en onpartijdige journalistiek?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: