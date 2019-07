Oplichtster verhuurt dezelfde woning 20 keer

Meer dan twintig mensen zijn opgelicht door een vrouw die zich voordeed als verhuurder van een appartement in de Kraijenhoffstraat in Eindhoven. De mensen zouden de sleutel van de woning krijgen en moesten een voorschot van 1500 euro betalen. De sleutel kregen ze nooit en de vrouw is onvindbaar. Naar het geld lijken ze te kunnen fluiten.Dat schrijft Omroep Brabant. De gedupeerden moesten allemaal 650 euro huur betalen en 850 euro borg, in totaal dus 1500 euro. "Die zien we denk ik nooit meer terug", aldus Niels Berkelmans, die ook een van de slachtoffers is."Ik was gelijk verliefd op het huis", vertelt slachtoffer Danny van Nunen (33) aan RTL Nieuws. Samen met zijn vriendin was hij al twee jaar op zoek naar een woning. "Omdat we het niet helemaal vertrouwden, hadden we het geld niet overgemaakt, maar de rest van de gedupeerden wel. Ze wist een lulverhaal op te hangen: ik heb twee zoontjes en ben in verwachting van een meisje."Danny zit er 'helemaal doorheen', vertelt hij. "Ik heb geen financiƫle schade, maar wel psychische. Ik vertrouw niemand meer. Ik ben al zo lang op zoek naar een woning. We wonen nu bij mij ouders, maar dat gaat niet langer meer. Mijn ouders worden te oud. Ik weet niet waar we dan naartoe moeten. Vrije sectorwoningen zijn te duur. Voor sociale huur is de wachtlijst te lang."Het is niet voor het eerst dat de vrouw anderen heeft opgelicht, vertelt Danny. "We hebben haar tante getraceerd, die zei: heeft ze het nu alweer gedaan? In 2015 deed ze hetzelfde en toen heeft ze een halfjaar vastgezeten."De gedupeerden hebben elkaar gevonden en hebben een appgroep waarin ze elkaar op de hoogte houden. Er hebben zeker zeven mensen aangifte gedaan bij de politie. Volgens de bewoner van het huis gaan dit er nog wel meer worden."Ik ging een tijdje naar het buitenland en ben via een verhuursite op zoek gegaan naar iemand die op mijn huis zou kunnen passen", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Voor het grootste deel van de tijd had ik iemand gevonden in mijn eigen netwerk, maar er was nog een maand over. Via Facebook kwam ik toen in contact met Romy. Alles leek te kloppen en goed te gaan, totdat ik een mail kreeg van mijn internetprovider dat mijn abonnement werd opgezegd omdat er een ander abonnement was afgesloten."In zijn brievenbus vond hij post voor mensen die hij niet kende. Afgelopen weekend stonden er ineens allerlei mensen voor de deur die in de veronderstelling waren dat zij het huis zouden betrekken. Volgens Danny is de officiƫle verhuurder ook de dupe: hij wordt nu door de woningbouwvereniging uit zijn huis gezet.