Man deelt foto van “onbeschofte” passagier op vliegtuig: “Heeft er iemand een schaar bij?”

Een foto van een vrouw op een vliegtuig beroert dezer dagen de gemoederen op het wereldwijde web. De vrouw in kwestie had haar haren over de stoel ged

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: