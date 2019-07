Auto start niet, garagepoorten gaan niet open en autoruiten gaan vanzelf omlaag: wat is er aan de hand in Maaseik?

Vreemde taferelen in Maaseik, de laatste dagen. Garagepoorten willen er niet meer open, auto's starten niet en autoruiten gaan uit het niets naar beneden. Het lijkt erop dat de problemen te maken hebben met een zendmast in de buurt."Alle klachten doen zich voor in een straal van 500 meter rond de Astrid-zendmast bij het politiegebouw aan de Maastrichtersteenweg in Maaseik", zegt burgemeester Johan Tollenaere. "Dan is het normaal dat iedereen denkt dat die antenne ermee te maken heeft. We hebben contact opgenomen met Astrid, het communicatiesysteem voor de hulpdiensten. Daar bleek dat er werken zijn gebeurd aan de antenne en we zijn nu aan het uitzoeken of dat ermee te maken heeft. Probleem is wel dat verschillende bedrijven aan de antenne gewerkt hebben.""We leven natuurlijk in een tijd dat je je auto of garage kan openen met één druk op de knop", zegt burgemeester Tollenaere. Maar als dat niet meer lukt, heb je een probleem natuurlijk. Elektronica is mooi maar die moet ook goed gemonitord worden. Sommige inwoners moeten hun auto al enkele dagen buiten laten staan. En als je dan 's ochtends ziet dat de ruiten vanzelf naar beneden zijn gegaan, is dat niet zo prettig. In de buurt van de antenne ligt ook een grootwarenhuis. En het is niet leuk om met je boodschappen aan een auto te staan die niet meer opengaat.""Tot nu toe zijn een tiental klachten binnengekomen, maar iedereen die problemen heeft, kan die mailen naar info@maaseik.be", zegt de burgemeester. "Vermeld dan zeker ook om welk merk auto of garagepoort het gaat."