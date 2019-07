Raadsels rond jongen (13) die ongemerkt langs beveiliging Heathrow en aan boord van toestel British Airways raakte

19-07-2019 22:36:56

Ik heb ook weleens gekke dingen gedaan rondom die leeftijd en toen ik een kleintje was, was het nog veel makkelijker om ermee weg te komen. Maar ik geloof dat ik nog nooit zoiets zo gewaagd als instappen in het verkeerde vliwgtuig heb gedaan. Destijds waren de instapkaarten niet elektronisch ingescand maar moesten snel meegelezen worden door de gate-wachter. Grote kans dus dat ze een foutje pleegden, vooral als je met je vinger op de juiste plek even wat tekst blokkeerde of je papieren flink verkreukelte, of overtuigend overkwam of wist de medewerker te afleiden.



De beveiliging was niet zo geraffineerd met honderden protocollen voor alles. Verdikkeme, je werd niet eens gezocht naar wapens tot ongeveer het jaar 2000.



Maar genoeg gezeur, dit is inderdaad zeker een zeer grote fout en er zullen de nodige koppen gaan rollen vermoed ik.