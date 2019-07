Populaire politiehond Bumper verdwijnt van social media

Hij veroverde twee jaar geleden de harten van heel Nederland: politiehond Bumper. Op het Instagramaccount van de immens populaire hond is nu te lezen dat de politie de stekker uit het populaire project trekt.Hij werd een internetsensatie: de kleine politiepup die uitgroeide tot een stoere K9. De avonturen van Bumper en zijn baas 'de bolle' waren niet te missen op sociale media en op alle Nederlandse nieuwssites. Samen vielen ze meerdere keren in de prijzen met hun account.Op het Instagram is nu te lezen dat de politie de stekker uit het project trekt. "De politie heeft in al zijn wijsheid besloten om de stekker uit het project Bumper te trekken. Per september zal Bumper als politiehond niet meer te volgen zijn. Triest maar waar.Zijn baas Stephan Verwegen snapt er niks van "Als ik het zou begrijpen zou ik het je uitleggen. Maar helaas begrijp ik er helemaal niets van."Onder de post op Instagram regent het reacties van verbijsterde fans. Zo zegt iemand: "Wat vreselijk en erg. Juist op deze manier een beetje kunnen meekijken achter de schermen lijkt me zo waardevol. Respect voor jullie!!"Een ander schrijft: "Te triest voor woorden. Jullie zijn HET positieve boegbeeld voor de politie".Andere fans zijn inmiddels een petitie gestart: Bumper moet blijven.De politie heeft inmiddels op Twitter laten weten waarom Bumper stopt met zijn traject op social media. Hij mag binnenkort examen doen en hij wordt dan echt een politiehond en dat gaat niet samen met zijn rol online.