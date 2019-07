Haar obsessie voor een strak lichaam werd deze 25-jarige mama fataal

‘Té’ is nooit goed, zegt men weleens…



En dat geldt zeker voor ene Meegan Hefford. De 25-jarige dame werd door de hulpdiensten bewusteloos gevonden op de vloer van haar slaapkamer.



Ze spendeerde dagelijks uren in de fitness om aan haar lichaam te werken. Zeker na de geboorte van haar tweede kindje, nam die obsessie echt ongezonde proporties aan.



Meegan smeekte haar moeder zelfs om voor de kinderen te zorgen, zodat ze toch maar zou kunnen gaan sporten. En qua dieet was het al proteïnen wat de klok sloeg. Ook dronk ze proteïneshakes waarvan geweten was dat ze kleine hoeveelheden aan gevaarlijke chemicaliën bevatten. Dokters hadden haar nochtans aangeraden om meer natuurlijke voeding te eten.



Michelle White, Meegans moeder, dacht eerst dat haar dochter gewoon een gezonde levensstijl aannam. “Ze zag er gezonder uit dan ooit, dus ik dacht niet echt na bij wat ze at. Het zag er allemaal vrij gezond uit. Ze at veel, maar meed gewoon suikers.” Maar tijdens een bezoekje zag ze hoe de handen van haar dochter begonnen te trillen toen ze een shake aan het drinken was. Meegan was ook vaker oververmoeid. Daarop sprak Michelle haar dochter aan om het allemaal ‘wat kalmer aan te doen met dat sporten’. Dat deed Michelle ook.



Twee dagen na hun laatste ontmoeting kreeg mama Michelle plots telefoon. Haar dochter zou het bewustzijn verloren hebben. “Ik kalmeerde mezelf door te denken dat ze gewoon oververmoeid was. Ze was gezonder dan iedereen die ik ken. Ik probeerde niet te panikeren”, aldus Michelle. Maar drie dagen later kreeg ze dan te horen dat haar dochter hersendood was en dat de machines die haar ‘in leven hielden’, best uitgeschakeld zouden worden.



Na onderzoek bleek dat Meegan leed aan de zeldzame ureumcyclusstoornis. Door een tekort aan een bepaald enzym, heeft het lichaam van mensen die aan de stoornis lijden meer moeite om eventuele overtollige eiwitten uit onze voeding af te breken. Dit in combinatie met Meegans dieet, dat hoofdzakelijk uit eiwitten bestond, werd haar uiteindelijk fataal…



Meegans moeder roept nu op tot betere regelgeving rond proteïneshakes. Ze ijvert ervoor dat mensen eerst gecontroleerd worden alvorens ze een bepaald dieet mogen volgen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: