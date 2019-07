Vrijgezel na vrijgezellenfeest? Aanstaande bruidegom gearresteerd voor huiselijk geweld

HOLLANDS KROON - Een man uit Hollands Kroon is zondagmorgen gearresteerd voor huiselijk geweld. Opvallend genoeg kwam hij nét terug van zijn vrijgezellenfeest. Hij kreeg thuis ruzie met zijn aanstaande.



Het gebeurde zondag rond 5.30 uur. De politie hield de aanstaande bruidegom aan en nam hem mee naar het bureau. Dit schrijft een wijkagent op Twitter.





Of de bruiloft nog doorgaat, is onbekend.

Reacties

19-07-2019 12:57:44 venzje

Oudgediende



Huiselijk geweld zou voor mij inderdaad voldoende reden zijn om de hele zaak maar af te blazen.

19-07-2019 15:21:23 zekerlezen

Senior lid

Mocht hij daadwerkelijk schuldig zijn, indd afblazen. Maar je ziet al te vaak valse meldingen binnenkomen van zichzelf machteloos wanende vrouwen die misbruik maken van het systeem. In dit geval mogelijk om op het laatst nog uit het huwelijksbootje te kunnen stappen.

