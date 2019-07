Man begraaft hond levend op strand

Een dierenopvang op het Amerikaanse eiland Hawaï heeft een hartverscheurend verhaal gedeeld van een verwaarloosde en mishandelde hond, die door haar

Ik zeg er maar even niets over, maar gelukkig krijgt het beestje een plek waar die heel welkom is.

19-07-2019 08:27:29

Ah wat leuk, een lief verhaal over een zielige hond. Wereld nieuws over hoe deze hond gered werd en geen moeite teveel is.



En dezelfde week zijn er een kleine 15.000 andere honden afgemaakt omdat ze geen plaats hebben in de opvang.



Bij honden is het net als bij vluchtelingen. Je moet een beetje leuk verhaal hebben en in het nieuws komen als je "gered" wilt worden.