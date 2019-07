Autokraker met merkonderbroek herkend door tv-kijkers

UTRECHT - De politie is een Utrechtse autokraker op het spoor. De man tikte begin mei aan de Royaards van den Hamkade in de wijk Ondiep een ruit in en trok vervolgens een radio en navigatieapparatuur uit de auto. Hij werd zonder dat hij het in de gaten had van dichtbij gefilmd.De dief, van wie onder meer het gezicht haarscherp te zien was, vertoonde een opvallend loopje, alsof hij mank was. Ook kwam de rand van zijn merkonderbroek even heel goed beeld. Twee tv-kijkers van Bureau Hengeveld hadden daarmee voldoende aanwijzingen om de politie precies te kunnen vertellen dat het om een 20-jarige Utrechter gaat.De politie verwacht de verdachte snel aan te kunnen houden.