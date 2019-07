Hoe hoger het niveau, hoe hoger de geldnood

Eén op de vijf clubs in het hogere amateurvoetbal heeft grote betalingsproblemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Waarborgfonds Sport. Opvallend genoeg hebben grote clubs die uitkomen in de hogere regionen van het amateurvoetbal meer financiële problemen dan de kleinere clubs.



Volgens Dick Zeergers, directeur van de Stichting Waarborgfonds Sport, zijn met name uitgaven aan personeel de grote boosdoener. 'Clubs willen winnen. Je ziet dat ook in het amateurvoetbal uitgaven worden gedaan die eigenlijk niet kunnen.' Maar ook de KNVB is verantwoordelijk voor hogere kosten op een hoger niveau. Zeergers: 'Hoe hoger je speelt, hoe meer je de trainer gecertificeerd moet zijn. Je moet dus een duurdere trainer aanstellen. De KNVB is de enige trainer die daar aan mee werkt.'

