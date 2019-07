Oude dame op sterfbed overvallen: Dit kan toch niet!

De Nederlandse Carin Broere is van slag. De briljanten ring van haar moeder (86) werd van haar sterfbed gestolen. “Ik vind het te bizar voor woorden.”



Dat de Rotterdamse de ring waarschijnlijk niet terug gaat krijgen beseft Broere zich wel. Toch plaatst ze een oproep op Facebook. “Ik vraag me gewoon af hoe slecht iemand kan zijn, dat hij of zij een ring van iemands vinger haalt als ze ligt te overlijden. Daar kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd.”

Reacties

18-07-2019 11:39:16 stora

Oudgediende



WMRindex: 15.829

OTindex: 1.885

Was er dan niemand van de familie bij die moeder toen ze overleed?

Of gaat het die dochter alleen om die ring?

18-07-2019 12:08:05 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.137

OTindex: 4.332

Quote:

Dat de Rotterdamse de ring waarschijnlijk niet terug gaat krijgen beseft Broere zich wel. En daar irriteert ze zich vast ook aan. En daar irriteert zevast ook aan.

