Luchtalarm gaat opnieuw per ongeluk af

In Emmeloord is dinsdagmiddag het luchtalarm per ongeluk afgegaan. Volgens de gemeente Noordoostpolder is er niets aan de hand.Op social media vragen veel mensen zich af waarom het alarm is afgegaan. De GGD laat weten dat het mis is gegaan bij een test van de alarmpaal aan de Revelsant in Emmeloord. De bedoeling was dat er een korte toon te horen zou zijn, maar omdat een medewerker op de verkeerde knop drukte ging de sirene langer af.Het is niet de eerste keer dat het luchtalarm per ongeluk afgaat. Eind vorig jaar gebeurde dit in heel Flevoland. Toen drukte ook iemand op de verkeerde knop. Volgens burgemeester Harald Bouman wordt uitgezocht of er iets gedaan kan worden om dit in de toekomst te voorkomen.