Man castreert zichzelf heimelijk om af te komen van pornoverslaving

Een radeloze vrouw beschrijft de pijn die ze ervaart sinds ze ontdekte dat haar man zichzelf heimelijk had gecastreerd, omdat het de enige manier was om af te komen van zijn pornoverslaving.



De vrouw had het gevoel dat iets niet in orde was en dacht dat haar man en vader van haar kinderen een buitenechtelijke relatie had.



Maar toen hij haar confronteerde en zei dat ze moeten praten, verwachtte ze niet dat hij zou onthullen dat hij zijn zaadballen zelf had verwijderd met een ontleedmes.



“Hij schaamde zich en ik denk dat hij vreesde dat hij nooit van deze verslaving zou kunnen afkomen, tenzij hij een drastische beslissing neemt door het verlangen volledig weg te nemen. Het resultaat was verschrikkelijk,” vertelt de vrouw.



“Ik dacht dat hij ziek was, omdat hij constant lag. Zodra ik probeerde om intiem te zijn, had hij altijd een excuus waarom dat niet kon.”



De afgelopen jaren loog de man dat hij laat moest werken, terwijl hij stripclubs bezocht of op kantoor bleef om naar pornofilms te kijken.

Hij heeft verschillende pogingen ondernomen om te stoppen, maar verviel steeds in het oude.



De man is ex-militair en heeft in het verleden vaker zulke ingrepen gedaan bij dieren. “Maar het was heel gevaarlijk om dat op zichzelf toe te passen.”



“Hij bracht een castratie-apparaat thuis, verdoofde zich met lidocaïne, castreerde zichzelf en heeft de wond zelf dichtgenaaid. Hij ging niet naar het ziekenhuis.”



Pas na een week vertelde hij het aan zijn vrouw.

