Video van vrouw die beer op bezoek krijgt in VS gaat viraal

Een video van een bruine beer die een vakantiewoning aan Lake Tahoe in de Amerikaanse staat Nevada binnendringt, gaat viraal op sociale media. Inmiddels is het filmpje al meer dan 4,6 miljoen keer bekeken.Niet alleen de actie van de beer valt op, maar ook het commentaar van de filmende vrouw, die Randi heeft. Terwijl de beer rustig aan komt sjokken en daarna nieuwsgierig op de veranda van het huis klimt, blijft Randi filmen en roept voortdurend de naam van haar vriendin Angela."Hij komt eraan, oh god Angela help me oh god Angela, kom hier bitch." Maar Angela laat zich niet zien. En als de beer ontdekt dat een raam een stukje openstaat en zijn neus door de luxaflex naar binnen steekt, slaat de paniek pas echt toe."Ga weg, ga weg", roept Randi nog, vlak voordat de beer zijn voorpoten door het raam steekt en naar binnen klimt. Na een schreeuw om haar vriendin Angela gaat het beeld op zwart.Daarna is vanuit het huis gefilmd hoe agenten met verdovingsgeweren klaarstaan om in te grijpen. Maar in een flits schiet de bruine beer weg het bos in, terwijl een agent hem "stoute beer" naroept.Het filmpje is op Twitter gezet door George Foster, een oud-speler van het American footballteam Dalles Cowboys. Hij schrijft erbij dat de opname is gemaakt door een schoolvriendin in de de bergen van de Sierra Nevada. "Ze is gek dat ze dit heeft opgenomen", schrijft hij erbij.Op Twitter krijgt vooral vriendin Angela veel aandacht. Dat ze zich niet heeft laten zien, was een wijs besluit, is het algemene oordeel.Angela zelf heeft inmiddels op Instagram gereageerd. "Ik stond tijdens de hele opname direct achter Randi en probeerde de massief houten deur dicht te houden om ons te redden."