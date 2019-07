Archeologen vinden een 4000 jaar oud bordspel in rots

Archeologen hebben een 4000 jaar oud bordspel gevonden, dat met zijn spelstukken en dobbelstenen verschillende volken bijeenbracht.Als de nomaden van het Midden-Oosten 4000 jaar geleden even pauze hadden, verdreven ze de tijd met een spelletje.Dat blijkt uit een nieuwe vondst, die is uitgehakt in een rots in Azerbeidzjan in een gebied dat bekendstaat om zijn prehistorische rotsschilderingen.Volgens de archeoloog Walter Crist werd het spel gespeeld door herders, die bij de rotswand schuilden voor regen en wind.Het spelbord (van bovenaf gezien) dat is gevonden in Azerbeidzjan is circa 30 centimeter breed en 4000 jaar geleden in een rotswand uitgehakt.Het spel, dat aan backgammon doet denken, wordt ‘58 gaten’ genoemd en is ook bekend van het circa 3800 jaar oude graf van farao Amenemhat IV.Het bordspel wordt ook ‘Honden en jakhalzen’ genoemd omdat de spelstukken in de Egyptische versie de vorm van deze twee dieren hadden.De precieze spelregels zijn niet bekend, maar vermoedelijk moest je je spelstukken in een aantal zetten naar een doel brengen en gaandeweg de stukken van de tegenstander te pakken zien te krijgen.Volgens de onderzoekers werd de uitkomst van het spel mede bepaald door een dobbelsteen of stokjes.Spel is makkelijker te leren dan taalDe nieuwe vondst toont aan dat verschillende lagen van diverse samenlevingen ‘58 gaten’ kenden. Waarschijnlijk vormde het spel een belangrijke manier om elkaar te ontmoeten.De regels van een spel leer je sneller dan een nieuwe taal, en daardoor kan een spel zich in korte tijd over grote afstanden verspreiden.Al is het nog zo oud, ‘58 gaten’ is niet het oudste bordspel dat de archeologen kennen. In Egypte zijn er andere spellen opgedoken die bijna 5000 jaar geleden gespeeld werden.Duizenden jaren speelden onze voorouders spelletjes om de tijd te verdrijven.SchaakIs ongeveer 1500 jaar oud, maar een voorloper werd 3000 jaar geleden al ontwikkeld in India.De eerste dobbelsteen werd meer dan 5000 jaar geleden geworpen. De oudste dobbelstenen zijn gevonden in Pakistan en Egypte.