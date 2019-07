Schaker geschorst omdat hij tijdens toernooi op wc spiekte

Stiekem je telefoon gebruiken tijdens een schaakpartij is een doodzonde. Toch deed de 58-jarige Lets-Tsjechische grootmeester Igors Rausis dit tijdens een toernooi op het toilet, en lijkt zijn schaakcarrière nu wel te kunnen vergeten.



De Internationale Schaakfederatie (FIDE) zegt dat hij 'op heterdaad is betrapt toen hij zijn telefoon gebruikte tijdens een wedstrijd' en is vervolgens geschorst.



Rausis werd in 1992 grootmeester en is in de loop der jaren uitgekomen voor Letland, Bangladesh en Tsjechi√ę. Hij staat 53ste op de wereldranglijst met een elo-ranking (de sterkte van een speler) van 2686. Hij is momenteel de oudste speler bij de FIDE.



FIDE-directeur Emil Sutovsky schreef op Facebook dat Rausis al langer werd verdacht van spieken. Tijdens het Straatsburg Open werd een telefoon gevonden op een toilet dat net door Rausis was gebruikt. Die heeft bekend dat de telefoon van hem was. "Ik heb mijn laatste partij geschaakt", zei hij tegen de website Chess.com.

