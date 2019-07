Autodief doodgeschopt door boze menigte na stelen van voertuig met daarin drie kinderen

Niet de politie bellen, maar het heft in eigen handen nemen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania is donderdag een bekende crimineel midden op straat

Reacties

16-07-2019 14:30:59 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 558

OTindex: 41

Wat een belachelijke toestanden. Okè, gegeven, tis geen pure diefstal, maar ook ontvoering, vanwege de drie tedere zieltjes erachterin, maar dan alsnog draagt zo'n misdrijf de doodatraf niet. Keihard afstraffen de nog levende daders.

16-07-2019 14:39:56 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 558

OTindex: 41

En zo te zien is het gebeurd in Kill-a-delphia en laten de mensen op de foto zich weer eens kennen als pacifistische bevolkingsgroep.

16-07-2019 14:53:18 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 475

OTindex: 9.420

Waarom laat je je motor draaien met je kinderen achterin en gaat lekker pizza zitten eten???



sorry hoor, maar ik snap zulk soort ouders niet.



en tja, om zo iemand dan maar dood te schoppen is ook weer niet nodig.





16-07-2019 15:05:15 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 10.355

OTindex: 12.987

S Ik zeg maar zo: Van je Pausmobiel moeten ze afblijven met hun poten.

16-07-2019 16:03:44 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.064

OTindex: 3.086

Quote:

De moeder en de vader van de kinderen zaten op dat moment in een pizzarestaurant, even verderop. Zaten verderop? Of waren ze pizza's aan het kopen ook dan kon er één ouder achterblijven.

Quote:

De moeder wordt mogelijk vervolgd omdat ze de kinderen in een auto met draaiende motor heeft achtergelaten. Waarom papa niet?

Zaten verderop? Of waren ze pizza's aan het kopen ook dan kon er één ouder achterblijven.Waarom papa niet?

16-07-2019 16:11:02 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 558

OTindex: 41

@omabep : het zal haar auto zijn geweest, dus die bepaalt de regels

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: