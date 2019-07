Mensenmassa wil geheime alienbasis Area 51 bestormen: Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden

Wereldwijd hebben honderdduizenden via Facebook afgesproken in de Amerikaanse Nevadawoestijn. Gezamenlijk zullen ze op vrijdag 20 september de mysterieuze militaire basis Area 51 bestormen. Vermoedelijk gaat het om een grap.Area 51 (officieel Groom Lake Test Site) is in de loop van de jaren synoniem geworden voor geheimhouding door de overheid. Over het vliegveld doen de wildste verhalen de ronde. Zo zou een in 1947 bij Roswell gecrashte ufo en zijn buitenaardse inzittenden naar de basis zijn gebracht.Area 51 werd in 1955 aangewezen als een testgebied voor het Lockheed U-2-spionagevliegtuig. Dat toestel werd in de jaren 50 ontwikkeld om tijdens de Koude Oorlog te spioneren bij de Sovjet-Unie. Later zijn er ook andere geheime vliegtuigen getest, zoals de SR-71 Blackbird en het stealthvliegtuig F-117 Nighthawk. Het bestaan van Area 51 - op bijna 250 kilometer van Los Angeles - werd pas in 2013 officieel erkend door de CIA.Via Facebook hebben al ruim 600.000 mensen aangegeven de militaire basis te willen bestormen om er met eigen ogen een kijkje te kunnen nemen. "Ze kunnen ons niet allemaal tegenhouden", schrijft de initiatiefnemer bij het waarschijnlijk grappig bedoelde evenement. Area 51 wordt streng bewaakt door het ministerie van Defensie.Defensie weigert commentaar over het evenement tegen Amerikaanse media.