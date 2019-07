Schatrijke Arabier laat voor drinkwater ijsberg van Zuidpool naar emiraat slepen

Abdulla Alshehi, een zakenman uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), heeft een plan ontwikkeld om een ijsberg vanaf de zuidpool naar het emiraat Fujairah te laten slepen. Het bevroren megablok – 2 kilometer lang, 500 meter breed, 400 meter hoog en nog eens 600 meter onder de zeespiegel – moet het golfstaatje van vers drinkwater voorzien. Eind dit jaar begint een test met een kleine ijsberg die met een schip naar Kaapstad in Zuid-Afrika of anders Perth in Australië zal worden getrokken. Kosten van die proef: een slordige 62 miljoen euro.Als de proef slaagt, dan moet binnen nu en zes jaar de grote ijsberg arriveren bij Fujairah. Dat project gaat naar verwachting tussen de 88 en 133 miljoen euro kosten. Als het lukt, komt de ijsberg ongeveer drie kilometer buiten de kust van het emiraat te liggen. Daar mag het vervolgens rustig smelten. Het water zal via technische installaties richting wal worden getransporteerd, waar het wordt gezuiverd.Volgens de schatrijke investeerder Alshehi, directeur van de firma National Advisor Bureau, gaat het om een kostbaar project. ,,Maar het is nog steeds veel goedkoper dan het bouwen van fabrieken die zout uit zeewater halen om het voor consumptie geschikt te maken”, vertelde hij recent aan Euronews.Het verslepen van de ijsberg over een afstand van ruim 8000 kilometer – van het eiland Heard naar Fujairah – gaat waarschijnlijk zo'n tien maanden duren. Feitelijk, zo stelt Abdulla Alshehi, zal de berg straks worden omringd door een stalen band. Daaraan worden vervolgens kabels vastgezet die aan sleepboten en eventueel een enorme vlieger worden bevestigd. Wegens de grote temperatuurverschillen tussen de Zuidpool (rond het vriespunt) en het emiraat (boven de 25 graden) zal de ijsberg tijdens de tocht stukken kleiner worden. ,,Hij smelt voor een derde, maar het restant is dan nog steeds groot genoeg om te gebruiken.”Alshehi wil de ijsberg niet alleen gebruiken voor drinkwater. Hij hoopt ook dat mensen het brok ijs gaan zien als toeristische attractie. ,,Om even af te koelen.” Verder stelt hij dat de komst van vers water hoe dan ook noodzakelijk is in de regio waar veel ontziltingsinstallaties staan om drinkwater te maken. ,,Daardoor wordt de zee steeds zouter, wat op termijn funest is voor veel diersoorten.”Om investeerders te mobiliseren heeft zijn bedrijf de afgelopen jaren al een paar gelikte filmpjes van het project gemaakt. Wanneer de proef van start gaat, is nog niet bekend. Volgens Alshehi wordt het hoe dan ook in de laatste maanden van dit jaar. Hij hoopt op een succes. Tegen Euronews: ,,Het is en blijft een enorme uitdaging, maar als het lukt, schrijven we geschiedenis en kan het concept wellicht ook in andere waterarme regio's worden toegepast.”