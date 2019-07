Gemeente betaalt student schoonmaakkosten terug voor graffiti Trots van het Noorden

De gemeente Groningen betaalt de student die in 2016 een graffititekening langs het spoor bij de Helperzoom maakte de schoonmaakkosten terug.Dat twittert zijn advocaat Niek Heidanus. De student spoot in grote witte letters 'Trots van het Noorden' op de blinde muur langs de spoorbaan en maakte de achtergrond groen. Om geen strafblad te krijgen, betaalde hij de gemeente een schadevergoeding van 1640 euro.Heidanus zag vorige maand tot zijn verbazing dat de schoonmaak nooit is uitgevoerd en dat de graffititekening er nog steeds zit. Hij trok bij de gemeente aan de bel. Die erkent nu volgens Heidanus dat ze fout heeft gehandeld en dat ze de schadevergoeding terugbetaalt.