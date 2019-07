Organisatie TT Assen doet opmerkelijke vondst: elektriciteitskast blijkt bieropslag

Bij het opruimen van het terrein rondom het TT-circuit in Assen, heeft de organisatie bijna twee weken na tijd nog een opmerkelijke vondst gedaan. Een elektriciteitskast was niet wat het leek.Een keurige kast met Enexis-logo en veiligheidsstickers werd opgeduikeld. Dat was vreemd, aangezien de organisatie helemaal niet werkte met deze kasten. Eenmaal geopend troffen de vinders er een briefje aan.'Wegens de hoge SPANNING tijdens de race, willen we graag een smaak van het vertrouwde bier', valt er te lezen. Wat bleek? De eigenaren van het kastje hadden een wel erg inventieve manier gevonden om eigen bier het terrein op te smokkelen.De creatieve bedenkers zochten sportief de publiciteit op. 'Mocht deze voorraadkast ontdekt zijn, dan graag een eervolle vermelding op de site, of in het lokale krantje.',,Je maakt wat mee na de TT", laat de organisatie via de website weten.