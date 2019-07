Europese Commissie maakt bezwaar tegen horrortransport van 70.000 schapen voor Offerfeest

De Europese Commissie heeft bij de Roemeense regering aan de bel getrokken over een beoogd zeetransport van 70.000 schapen naar de Perzische Golf. EU-commissaris Vytenis Andriukaitis wil dat het vervoer van de levende dieren in verband met temperaturen tot boven de 40 graden wordt tegengehouden. De schapen worden naar Koeweit, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten geëxporteerd voor het offerfeest in augustus.



Volgens Andriukaitis is Roemenië nog niet in actie gekomen. In een brief aan landbouwminister Petre Daea noemt hij het transport “onaanvaardbaar”. De dieren gaan aan boord van een schip van het Koeweitse bedrijf KLTT. Deze vervoerder lapt volgens dierenbeschermingsorganisaties de regels voor dierentransporten al decennia aan zijn laars en is verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen schapen.



Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) komt donderdag aan in Roemenië in de hoop het transport te voorkomen. “EU-regels verbieden diertransporten als het warmer is dan 30 graden. Die regels gelden voor de gehele reis, ook als het schip zich buiten de EU bevindt”, zegt ze. “Roemenië mag dit horrorschip geen groen licht geven.”

Tja, we kunnen lekker doen alsof onze neus bloedt, maar zelf zijn we vaak geen haar beter als het op de vleesindustrie neerkomt en de gruwelijke misstanden. Ben blij dat ik jarenlang vegetariër ben.

