Belgische vrouw gered na bergbeklimming op teenslippers

Een Belgische vrouw die gisteren in Frankrijk op haar teenslippers naar de top van de Dent du Chat wandelde, moest met een helikopter worden gered. Ze verstuikte haar enkel en kon daarna niet meer verder lopen.



Dat schrijft de regionale krant Le Dauphiné. De vrouw, van rond de veertig jaar, beklom de bijna 1400 meter hoge berg in het Juragebergte in de Franse Alpen met haar vriend. Het ging mis toen ze over een kiezeltje liep. Blijkbaar had haar teenslipper niet genoeg grip en gleed ze weg.



Het stel schakelden de hulpdiensten in, waarna zij een helikopter naar de top van de berg stuurde. Ze werden meegenomen en naar het ziekenhuis van Chambéry gebracht.



De hulpdiensten riepen na het ongeluk andere wandelaars op om beter te letten op hun uitrusting. Daar horen teenslippers vermoedelijk niet bij.

Reacties

14-07-2019 15:34:00 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.733

OTindex: 31.618

Quote:

De hulpdiensten riepen na het ongeluk andere wandelaars op om beter te letten op hun uitrusting. Daar horen teenslippers vermoedelijk niet bij.

een keurige manier om te zeggen dat die mevrouw niet goed wijs was om op teenslippers te gaan bergwandelen een keurige manier om te zeggen dat die mevrouw niet goed wijs was om op teenslippers te gaan bergwandelen

14-07-2019 16:53:36 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.157

OTindex: 71.070

Quote:

Belgische vrouw gered na bergbeklimming op teenslippers



Belgische vrouw met Belgische vriend.... wat verwacht je dan nog..... Belgische vrouw met Belgische vriend.... wat verwacht je dan nog.....

14-07-2019 17:07:46 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.800

OTindex: 34.569

Wij maken nooit echt lange en hoge wandelingen in de bergen, maar bij het lopen over rotsige paden heb ik mijn vrouw vaak betrapt op het dragen van teenslippers. En dat ging ook wel eens verkeerd.

