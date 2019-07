14-07-2019 12:05:15

Nou, als ik politieagent was geweest, dan was het wel heel anders afgelopen. Dan stond er in de krant dat een man die € 8.000 in contanten bij zich had, van schrik in het water was gevallen. Behulpzame agenten hebben hem daar uit gehaald en zijn bankbiljetten op het politiebureau gedroogd. De man is helemaal geen verdachte van enig strafbaar feit en heeft een lekker kopje koffie gekregen op het politiebureau.Het betreffende politiebureau zal volgende week gesloten zijn omdat het personeel op vakantie gaat naar de Bahama's.