Politici weer in discussie over vegetarische borrelhapjes

PROVINCIE UTRECHT - Eens in de zoveel tijd duikt hij weer op: een voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) om hapjes en gerechten die worden gegeten bij politieke vergaderingen vegetarisch te maken. Gisteravond discussieerde de provinciepolitiek erover.Het voorstel van de PvdD was om de catering standaard vegahapjes te laten serveren, tenzij iemand specifiek om vlees vraagt. Opvallend was dat veel fracties niet eensgezind waren. Daarom moest de commissaris van de Koning de opgestoken handen van de 49 Statenleden apart tellen.Zelfs bij de VVD gingen stemmen op om standaard vegahapjes te serveren. Die partij was twee jaar geleden in de Utrechtse gemeenteraad nog enorm ontstemd over een soortgelijk voorstel van de PvdD. De discussie onder de lokale politici kreeg veel media-aandacht en werd gebombardeerd tot 'bitterballengate'.Uiteindelijk wist het idee van de PvdD net geen meerderheid te halen.