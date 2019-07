Selfietoeristen belagen lavendelvelden in Franse Provence

Lavendelproducenten op het Zuid-Franse plateau van Valensole, net boven Marseille, zijn het zat dat toeristen om de haverklap hun lavendelvelden in lopen om selfies te maken en daarbij bloemen vertrappen. Ze roepen toeristen nu op om meer respect te tonen.Het komt volgens de producenten ook geregeld voor dat toeristen een bosje lavendel plukken om als souvenir mee naar huis te nemen.De lavendelvelden op het plateau in de Provence staan sinds halverwege juni in bloei en trekken dagelijks honderden toeristen. De familie van Rémi Angelvin beheert een van de velden al vier generaties lang. Angelvin heeft sinds kort een kleine afrastering langs zijn velden geïnstalleerd. "Je moet mensen erop wijzen dat dit privé-eigendom is", zegt hij tegen de Franse televisie.Zelfde probleem in NederlandEen paar maanden geleden trokken ook Nederlandse bloembollenkwekers aan de bel. Kwekers in de Bollenstreek startten toen een campagne om toeristen erop te wijzen dat ze niet in de bloemenvelden mogen lopen. Speciale ambassadeurs moesten voorkomen dat toeristen de bloemen kapot zouden trappen.