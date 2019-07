Moeder laat kinderen in opblaasbaar zwembad op dak van rijdende auto zitten

Een Amerikaanse vrouw is opgepakt nadat ze haar twee kinderen in een opblaasbaar zwembad liet zitten dat op het dak van haar auto lag. Zo wilde ze vermijden dat het zwembad tijdens het rijden van de auto zou vallen.Jennifer Yeager reed onlangs met haar Audi naar een vriendin om een opblaasbaar zwembad op te pompen. Nadat het zwembad was opgepompt, legde ze het op het dak van haar auto. Ze vroeg aan haar dochters (8 en 16) om in het zwembad te gaan zitten zodat het zwembad niet van het dak zou vallen tijdens de terugrit naar huis in Dixon (Illinois).Enkele buren zagen dat en verwittigden de politie. De 49-jarige vrouw werd vervolgens gearresteerd wegens het in gevaar brengen van kinderen, roekeloos rijgedrag en het niet vastklikken van een passagier onder 8 en 16 jaar. In afwachting van haar proces werd ze op borg vrijgelaten.