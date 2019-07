Scheet verraadt schuilplaats van gezochte crimineel

Een man die door de politie gezocht werd wegens verboden middelen, heeft zijn schuilplaats verraden door een te luide scheet te laten. De politie bracht het verhaal met een snuifje humor.



De politie van het Liberty Police Department in de Amerikaanse staat Missouri heeft op een geestige manier een man opgepakt die verdacht werd van het bezit van illegale drugs. Tijdens een huiszoeking bij de man thuis vonden ze hem eerst niet, totdat hij een luide schiet liet.



De politie deelde het opvallende tafereel met een knipoog op Facebook. “Als er een aanhoudingsbevel tegen je loopt, de politie naar je zoekt en je zo’n luide scheet laat dat je je schuilplaats verraadt, heb je absoluut een strontdag”, schreven ze.



Heel wat mensen lachten zich een kriek met het bericht. “Ik heb het nog nooit zo uitgeschaterd van het lachen. Het duurde me twintig minuten om mijn echtgenoot te vertellen wat er zo grappig was, en nu kan hij zich niet meer inhouden van het lachen”, en “Sommige politieagenten, zoals deze, hebben een neus om criminelen op te pakken”, klonk het onder meer.

Reacties

12-07-2019 19:52:13 stora

Met dit soort berichten is het idee van wmr ontstaan.

12-07-2019 20:06:35 Sjaak

@stora : We hebben er nog steeds een voorkeur voor.

12-07-2019 20:14:27 stora

@Sjaak , helaas zijn er te weinig van dit soort artikelen. Maar een bericht waarbij je bij het lezen al spontaan een glimlach op je gezicht krijgt zijn de leukste.

12-07-2019 21:00:07 Mamsie

Quote:

Heel wat mensen lachten zich een kriek met het bericht.



Wie lacht om een scheet

is nog gekker dan hij weet! Wie lacht om een scheetis nog gekker dan hij weet!

12-07-2019 21:37:30 Emmo

@Mamsie :

is nog gekker dan hij weet! Quoteis nog gekker dan hij weet! Dat is in mijn geval een fysieke onmogelijkheid

