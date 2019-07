iPhone-dief maakt selfie en plaatst hem op Instagram van slachtoffer

Een man die onlangs een iPhone stal, heeft zichzelf verraden door per ongeluk een selfie op de Instagrampagina van het slachtoffer te uploaden. De politie is nu op zoek naar hem.De dief ging er met de iPhone vandoor op 16 mei. Kort daarna maakte hij een selfie van zichzelf en plaatste hij de foto – wellicht per ongeluk – op de Instagram-account van het slachtoffer. Het gaat om een man met donkere ogen, een bril en een baardje.Het slachtoffer trok met de selfie naar de politie van Kearny in de Amerikaanse staat New Jersey. Die deed vervolgens een oproep op Facebook. “Op 16 mei kregen we een melding binnen van iemand wiens iPhone gestolen was. Kort na de diefstal postte de verdachte een foto van zichzelf op de Instagram van het slachtoffer. Herkent iemand deze man? Gelieve ons dan te contacteren”, klinkt het. Voorlopig heeft de politie de dief nog niet kunnen identificeren.