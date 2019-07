Familie klaagt cruiseschip aan nadat opa per ongeluk Chloe (1) uit raam laat vallen: “Er was geen bordje, geen waarschuwing, niets!”

De ouders van peuter Chloe, die afgelopen weekend het leven liet op een cruiseschip Puerto Rico, hebben een advocaat ingeschakeld. Het Amerikaanse ech

Wat een mafkezen alweer die zelf het leven van hun kind op het spel zetten door gevaarlijke onbezonnen acties uit te voeren en vervolgens willen ze de schuld op een ander afschuiven. Een aantal jaar terug maakten we zo'n ophef over Micheal Jackson die hetzelfde deed en nu zijn zulke acties gemeenplaats. Gezond verstand is met de jaren ver te zoeken.