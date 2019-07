Uber laat je extra betalen voor een zwijgende chauffeur

In Amerika kan je nu 20 tot 40 procent extra betalen voor een taxirit in ruil voor de garantie dat de Uber-chauffeur zijn of haar mond houdt. Je krijgt ook extra beenruimte.



Na een succesvolle test in het duurdere Uber Black-segment rolt Uber de optie 'Uber Comfort' nu uit in de Verenigde Staten. Uber Comfort is de iets luxere versie van het standaard UberX. Gebruikers betalen 20 tot 40 procent meer voor de rit, maar in ruil daarvoor krijgen ze verschillende keuzemogelijkheden.



Zo is het praatniveau van de chauffeur in te stellen. De opties zijn 'stilte gewenst', 'in voor een praatje' of het standaard 'geen voorkeur'. Verder kan de gewenste temperatuur in de auto worden doorgeven. Ook hebben de chauffeurs van de Comfort-klasse allemaal een score van meer dan 4,85 sterren en hebben de auto's iets meer beenruimte dan de standaard eisen van Uber.



Criticasters vinden de nieuwe optie afdoen aan de waardigheid van chauffeurs en zeggen dat de chauffeurs meer en meer robots worden. Aan TechCrunch laat Uber weten dat de reacties op geteste 'Quiet Mode' over het algemeen positief zijn, zowel van de passagier als de chauffeur. "Chauffeurs hebben met ons gedeeld hoe deze voorkeuren helpen om het gokken weg te nemen en om de beste service mogelijk te bieden."



De optie wordt ingevoerd in 43 steden in de Verenigde Staten en in Ottawa, Canada. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat Uber Comfort ook naar Nederland komt.

