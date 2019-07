Bekende voetballer vraagt dieven om hond terug te brengen

Ex-Liverpoolspeler Daniel Sturridge is wanhopig op zoek naar zijn hond. Het dier werd in zijn huis in Los Angeles meegenomen door drie inbrekers. De voetballer belooft in een reeks video’s op Instagram dat hij veel geld overheeft voor zijn viervoeter.Daniel Sturridge is de wanhoop nabij. De ex-voetballer van onder andere Chelsea en Liverpool is op zoek naar zijn hond nadat dieven het dier vannacht hebben meegenomen. Drie mannen drongen zijn huis in Los Angeles binnen en gingen aan de haal met een aantal zakken met spullen van de aanvaller en zijn huisdier. In verschillende filmpjes en foto’s op Instagram roept Sturridge de daders op om de hond terug te brengen.De voetbalspeler is bereid om veel geld te betalen voor het dier, zo vertelt hij. Het maakt hem niet uit hoeveel het hem kost, hij wil zijn hond terug of op zijn minst informatie over de diefstal inwinnen. In een tweede video is te zien hoe drie mannen zijn terras opwandelen. Sturridge plaatste ook verschillende foto’s van het dier online.