Engelse ziekenhuizen verkopen e-sigaretten om roken terug te dringen

In twee Engelse ziekenhuizen zijn winkels geopend waar e-sigaretten worden verkocht. De ziekenhuizen, in Birmingham en West Bromwich, zijn de eerste in het Verenigd Koninkrijk waar dat gebeurt. Voor zover bekend wordt dit niet in Nederland gedaan.



Tegelijkertijd is het anti-rookbeleid van de ziekenhuizen aangescherpt. Daarbij kunnen patiënten en werknemers die roken op het terrein van het ziekenhuis worden bestraft met respectievelijk een boete of werkgerelateerde sanctie, zelfs als ze stiekem een sigaret opsteken in hun auto op de parkeerplaats.



Bij het roken van een e-sigaret, ook wel vapen, wordt een vloeistof met een smaakje verdampt en geïnhaleerd. Dat is schadelijk voor de gezondheid, al zijn de dampen minder ongezond dan tabaksrook, stelt het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu (RIVM).



Ook waarschuwt het RIVM dat de e-sigaretten dusdanig onveilig zijn dat langdurig structureel gebruik wordt afgeraden. Dat geldt voor e-sigaretten met en zonder nicotine.



Wel kan de e-sigaret een hulpmiddel zijn bij het stoppen met roken, mits hij voor slechts een korte periode wordt gebruikt, zegt zowel het RIVM als zijn Engelse evenknie Public Health England. Die verklaart bovendien dat vaping 95 procent minder slecht is dan het roken van tabak.



Hierdoor gesteund adverteren de vaping shops in de ziekenhuizen met leuzen als "95% SAFER" en "here to HELP YOU!". In een persbericht jubelt het bedrijf erachter over het alternatief voor roken voor medewerkers, patiënten en bezoekers. Dat alles in smaken als blueberry hill, strawberry seduction en brain freeze.



De medisch directeur van de ziekenhuisketen zegt in een reactie dat zijn organisatie "roken niet langer wil ondersteunen, zelfs niet in de auto". Hij vraagt medewerking van bezoekers en patiënten.

Reacties

13-07-2019 09:54:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.475

OTindex: 70.675

jammer dat ze niet iets beter kunnen verzinnen dan e-sigaretten

13-07-2019 11:29:21 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.477

OTindex: 20.746

Quote:

Dat alles in smaken als blueberry hill, strawberry seduction en brain freeze. En wat voor smaken zijn dit? En wat voor smaken zijn dit?

