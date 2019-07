Mensen met een strafblad zijn welkom bij de politie

De Belgische federale politie is zo wanhopig op zoek naar nieuwe agenten dat commissaris-generaal Marc De Mesmaeker aan de volgende regering vraagt om de toelatingsvoorwaarden te versoepelen. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met Knack. De politie heeft op dit ogenblik 3700 vacatures. In een interview met Knack zegt Marc De Mesmaeker, sinds een jaar commissaris-generaal van de federale politie, dat hij aan de volgende regering wil voorstellen om ook mensen met een beperkt strafblad toe te laten.



'In de media was een tijdje geleden nogal wat te doen over zeven kandidaten met een strafblad die door de selectie zouden zijn geraakt. Ik heb die zeven dossier scrupuleus onderzocht en uiteindelijk bleek dat ik voor één kandidaat eerder 'nee' dan 'ja' zou hebben beslist. Onze selectie werkt dus op dat vlak goed. Maar als we alleen mannen en vrouwen mogen aanwerven die zich hun hele leven compleet onberispelijk hebben gedragen, dan is er dus ook geen plaats meer voor wie ooit een jeugdzonde beging. Bonne chance...''Daarom gaan we aan de volgende regering voorstellen om regels vast te leggen, zodat je vanaf een bepaalde strafmaat niet meer in aanmerking komt als kandidaat. Welke feiten en welke straffen wel of niet kunnen, moet dan precies worden bekeken.'

'Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van de federale politie na de laatste reorganisatie, en daaruit blijkt dat ze haar werk behoorlijk goed doet.'De vele vacatures bij de politie hebben volgens De Mesmaeker tot gevolg dat mensen langer moeten wachten als ze politiehulp vragen en dat er minder gepatrouilleerd wordt. 'Dan kan niet anders als je maar één ploeg hebt in plaats van twee. We moeten prioriteiten stellen. Dat doen we samen met de parketmagistraten: welk dossier pakken we in de diepte aan en welke dossiers laten we voorlopig liggen?' Dat leidt volgens hem tot nog toe niet tot grote problemen. 'Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van de federale politie na de laatste reorganisatie, en daaruit blijkt dat ze haar werk behoorlijk goed doet.'

Reacties

11-07-2019 11:26:39 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 477

OTindex: 39

Dan kom ik in aanmerking, heb geen enkel strafblad in België op een Schengen-visum overtreding na, en in Nederland ook alleen maar een diefstalletje.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: