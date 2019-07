Naar de kroeg voor een betere wereld: het kan!

Het doel is om de meest ethische pub ter wereld te worden. De kroeg The Green Vic in Londen is bijzonder te noemen. Ze hebben ex-gedetineerden en daklozen in dienst, bier dat is gebrouwen van oud brood en zeep gemaakt door blinden. En van elk drankje gaat een deel naar een goed doel.