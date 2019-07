Amerikaan rent brandend huis in om nichtje te redden

Hij zit van top tot teen in het verband en ligt in een ziekenhuisbed. Toch heeft de Amerikaanse Derrick Byrd geen spijt van zijn actie. Hij rende het brandende huis van zijn zus in, om zijn nichtje te redden.Afgelopen donderdag brak er brand uit in het huis van Derricks zus Kayla, in het Amerikaanse Aberdeen. Derrick kwam meteen in actie. Zijn zus was naar het dak gevlucht. "Kayla wilde de kinderen zo snel mogelijk uit het huis hebben, dus ik rende naar beneden en ving mijn neefjes Junior en Rory op", vertelt hij aan de lokale zender KOMO.Toen zijn zus zelf van het dak viel, durfde nichtje Mercedes niet te springen. Ze viel terug in het brandende huis. "Ze schreeuwde mijn naam. Ik kon haar natuurlijk niet laten zitten", vertelt Derrick.Hij besloot terug te rennen in het brandende huis. "Ik voelde het vuur, ik was aan het verbranden. Ik greep mijn nichtje en deed mijn shirt over haar gezicht, zodat ze geen rook zou inademen."Mercedes en Junior werden met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Net als Derrick, die nu onder de brandwonden zit. Voor veel mensen is hij een held. Derrick ziet dat zelf niet zo. "Ik deed het voor mijn neefjes en mijn nichtje. Ik kon ze niet laten sterven."Het huis van Kayla is compleet verwoest, maar wonder boven wonder overleefde iedereen de brand. En Derrick heeft absoluut geen spijt van zijn actie. "Ik zou het zo weer doen, echt waar. Ik zou zo weer terug rennen, ook al zou ik nog erger verbrand raken."